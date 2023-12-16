​В Саудовской лиге оценили возможность привлечь Мбаппе

Директор Саудовской профессиональной лиги Майкл Эменало высказался о возможном подписании Килиана Мбаппе одним из клубов лиги.

«С Мбаппе вопрос открыт, но мы не знаем, что он хочет делать. Наша позиция предельно ясна: такие игроки знают, где мы находимся. Если Мбаппе сегодня или в будущем интересно стать частью того, что мы строим, мы не можем отвергать такую возможность. Он игрок, который мне нравится», - цитирует Эменало Marca.

В настоящий момент Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» во Франции. Действующий контракт звёздного форварда рассчитан до конца нынешнего сезона.