Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Монако»: «Нам не хватало Головина»

16 Декабря 2023 • 11:17 Комментировать

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высказался о потере полузащитника Александра Головина после матча 16-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Монегаски потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«С чем связана плохая реализация моментов в прошедшем матче? Нам не хватало Головина в нападении», - передает слова специалиста пресс-служба французского клуба.

Напомним, что российский полузащитник пропустил поединок из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне Александр провел 14 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Ади Хюттер ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 19:00
Гавр Гавр
Ницца Ницца
4.80 3.60 1.77
Видео
16.12.23 в 23:00
Ланс Ланс
Реймс Реймс
1.80 3.85 4.20
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
11:17 · Франция. Лига 1
Тренер «Монако»: «Нам не хватало Головина»
03:51 · Испания. Ла Лига
«Реал» нашёл «нового Варана» в Лиге 1 – игрока оценивают в 50 млн евро слухи
00:59 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может подписать игрока «Манчестер Юнайтед»
15 Декабря
22:47 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернулся к тренировкам – он не играет с февраля
22:30 · Франция. Лига 1
«Монако» - «Лион»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:13 · Франция. Лига 1
Без Головина: «Монако» назвал состав на игру против «Лиона»
21:53 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к защитнику «Лилля»
21:18 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас — об отсутствии игровой практики: «Я не могу жаловаться на это»
18:38 · Франция. Лига 1
​Рико: «В больнице я похудел на 20 килограммов»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Монако» оценил вклад Головина в игру команды эксклюзив
15:25 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Чалов играет на уровне нападающих чемпионата Франции»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Головин — лучший российский футболист, но Тюкавин может приблизиться к его уровню»
14:42 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «Очень приятно, что Сашу признали лучшим футболистом, он демонстрирует стабильный уровень»
14:28 · Франция. Лига 1
Первый тренер Головина: «Считаю Сашу футболистом номер один в сборной России»
13:57 · Испания. Ла Лига
Журналист Педрероль: «Мбаппе рождён, чтобы играть за «Реал»
Все новости
Рекомендуем