Тренер «Монако»: «Нам не хватало Головина»

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высказался о потере полузащитника Александра Головина после матча 16-го тура чемпионата Франции против «Лиона». Монегаски потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

«С чем связана плохая реализация моментов в прошедшем матче? Нам не хватало Головина в нападении», - передает слова специалиста пресс-служба французского клуба.

Напомним, что российский полузащитник пропустил поединок из-за дисквалификации.

В нынешнем сезоне Александр провел 14 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.