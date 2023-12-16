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Чемпионат Франции. Лига 1

Без Головина ничего не могут: «Монако» умудрился дома пасть жертвой аутсайдера «Лиона»

16 Декабря 2023 • 00:53 Комментировать
Монако
0:1
Лион

В первом матче шестнадцатого тура чемпионата Франции «Монако» с третьего места принимал «Лион» с последней строчки.

Протокол игры  
Монако0:1Лион
  85'Джеффиньо (0:1)
Кён ФилиппСинго Вилфред  29'Закария ДенисСалису МохаммедДьятта КрепенЯкобс Исмаил 89' (Уаттара Кассум ( 89') Фофана ЮссуфКамара Мохамед 70' (Диоп Эден ( 70') Минамино ТакумиАклиуш Манес 78' (Бен-Йеддер Виссам ( 78') Балогун Фоларин
Запасные: Буабр СаймонМагасса СунгутуМаецки РадославЭфекеле МаламинМарипан ГильермоМатсима Крислен
Лопеш АнтониО'Брайан ДжекЛоврен ДеянЧалета-Цар ДуеМата Клинтон  31'Тальяфико Николас 74' (Милагрес Энрике ( 74') Какере МаксансТолиссо Корентен 72' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 72') Нуама Эрнест 83' (Кадевере Тино ( 83') Шерки Райан 72' (Диавара МамадуII ( 72') Ляказетт Александр 83' (Джеффиньо ( 83')
Запасные: Кумбеди СаэльСарр Мамаду-НабиМорейра ДиегуЖоао Юстин Бенгуй
15 декабря. Стадион "Луи II".

Александр Головин, три раза подряд признававшийся лучшим игроком месяца в «Монако», был вынужден пропустить матч против «Лиона» из-за перебора жёлтых карточек. Но понятно, что команда Ади Хюттера должна была обыгрывать аутсайдера и без своей главной звезды.

У «Лиона» сейчас нет постоянного главного тренера. В качестве временщика эту должность занимает руководитель молодёжного департамента клуба Пьер Сейдж. Впрочем, в последнем своём матче до визита на «Луи II» «Лион» сумел разгромить «Тулузу» со счётом 3:0.

Что касается «Монако», то не так давно эта команда лидировала в турнирной таблице Лиги 1, но потом пропустила вперёд себя «ПСЖ» и «Ниццу». К отчётному матчу монегаски подходили, уступая тем клубам шесть и два очка соответственно.

«Монако» выстроил игру первым номером, а «Лион» порой применял ответные атаки. Гости в первом тайме заработали два близких штрафных удара, с которых Нуама и Мата пробивали выше перекладины. Гол Нуама в контрвыпаде справедливо был отменён из-за офсайда.

Какие моменты насобирали до перерыва хозяева? С левого угла вратарской опасно ударил Балогун. Лопеш отразил, а добиванию Дьятта помешал состояться Тальяфико. Со штрафного слева навесил Аклиуш, и Синго головой отправил мяч над перекладиной.

Возле сороковой минуты монегаски не реализовали три момента. Опять-таки, выше створа после подачи Фофана с левого фланга пробил вторым этажом Балогун. До того и после Лопеш парировал острые попытки Балогуна и Аклиуша со средних дистанций.

Постарались монегаски забить из раздевалки, но также не удалось им это сделать. Камара издали угодил в перекладину. Фофана затеял обыгрыш с Балогуном, через лаг мяч вернулся к Юссуфу, а тот пробил низом мимо левого угла.

Кое-чем отметился и «Лион». Ляказетту позволили приложиться с подступов к штрафной площади – не очень страшно, мяч финишировал в руках Кёна. В другие ворота попробовал забить с внушительной дистанции Камара – вышло с отклонением от правой девятки.

Балогун задумал поразить левый нижний угол где-то с линии штрафной и направил мяч чуть левее створа. После подачи стандарта сфера пришла на линию вратарской к Балогуну, чей удар потащил на угловой Лопеш. На подборе после корнера слишком сильно пальнул Якобс.

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Камара, Тальяфико и Ляказетт были заменены из-за повреждений. Дьятта подал угловой справа, а Фофана головой пробил мимо левого угла. И были наказаны хозяева за свою расточительность в концовке. Умудрились монегаски пропустить от аутсайдера и проиграть.

Хорошую атаку провели гости, Мэйтленд-Найлс допрострелил справа, и Джеффиньо из центра поразил цель (0:1). В оставшиеся минуты «Монако» не удалось исправить ситуацию. Могли хозяева пропустить и ещё, но удар, который нанёс Мэйтленд-Найлс, накрыл Закария.

Таким образом, потеря Александра Головина из-за дисквалификации стала роковой для команды Ади Хюттера. «Лион» благодаря этой победе покинул самое дно таблицы. «Монако» же рискует дать догнать себя «Лиллю», отстать от «Ниццы» на пять очков и от «ПСЖ» на девять.

Кирилл Иванцов

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