Без Головина: «Монако» назвал состав на игру против «Лиона»

В пятницу вечером «Монако» будет принимать «Лион» в календарном матче чемпионата Франции. Стартовый состав монегасков на эту игру выглядит следующим образом:

Кён, Диатта, Синго, Салису, Якобс, Закария, Фофана, Камара, Аклиуш, Минамино, Балогун.

Отметим, что российский полузащитник Александр Головин пропускает этот матч по причине дисквалификации – у него перебор жёлтых карточек.

Матч Лиги 1 между «Монако» и «Лионом» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.