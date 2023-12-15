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Чемпионат Франции. Лига 1

Кейлор Навас — об отсутствии игровой практики: «Я не могу жаловаться на это»

15 Декабря 2023 • 21:18 Комментировать
ПСЖ
...
Мец
20.12 23:00

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас поделился комментарием о своём игровом времени.

«Отсутствие игровой практики расстраивает любого футболиста. Сохранять высокий уровень в такой ситуации очень тяжело. Ситуация непростая, но я не могу жаловаться на это», — цитирует Наваса Diario AS.

В нынешней кампании 37-летний вратарь не появился на поле ни в одной игре. Действующий контракт Наваса с «ПСЖ» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в три миллиона евро.

После 15 туров парижане возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 36 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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