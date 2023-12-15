Агент Головина: «Очень приятно, что Сашу признали лучшим футболистом, он демонстрирует стабильный уровень»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался на тему того, что футболист был признан лучшим игроком 2023 года в России по версии «Спорт-Экспресса».

«Это очень приятно, что Сашу признали лучшим футболистом. Это плоды его большого труда, работы на тренировках. В играх он демонстрирует свой стабильный уровень», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В 2023 году 27-летний Головин провёл за «Монако» 36 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. После 15 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции монегаски расположились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 30 очков.