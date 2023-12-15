Первый тренер Головина: «Считаю Сашу футболистом номер один в сборной России»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о 27-летнем футболисте.

Ранее Головин был признан лучшим футболистом уходящего года в России по версии «Спорт-Экспресс».

«Если скажу, что Головин не заслуживает этого статуса, то сам себе не поверю. Считаю его футболистом номер один в нашей сборной. Он замечательно выступает за «Монако», — цитирует Плясунова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 14 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Цвета монегасков футболист защищает с лета 2018 года, ранее он выступал за ЦСКА.