Головин: «Меня всё устраивает в «Монако»

Лидер средней линии «Монако» Александр Головин дал комментарий о возможном трансфере в другой европейский клуб.

«Наверное, слухи на то и слухи, чтобы их было много. Ситуация такова, что у меня контракт с «Монако». Это клуб, который мне многое дал и где меня все устраивает», - приводятся слова российского полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний хавбек провел 14 матчей. Головин отметился пятью голами и двумя ассистами. Трудовое соглашение Александра с монегасками рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.