Головин высказал мнение о сборной России

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался о вызовах в сборную России.

«Сборная России - это сборная России. Главная команда страны. По большому счету тут больше нечего добавить. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в сборную, работать приятно», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Головин стал обладателем премии лучшему футболисту России в 2023 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 27-летний полузащитник провел 14 матчей. Александр записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. В пассиве россиянина шесть желтых карточек.