Агент - о награде Головина: «Это плоды его большого труда»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина, прокомментировал признание своего клиента лучшим игроком России в 2023 году.

«Это очень приятно, что Сашу признали лучшим футболистом. Это плоды его большого труда, работы на тренировках. В играх он демонстрирует свой стабильный уровень», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

В уходящем году Головин принял участие в 36 поединках за «Монако». Российский полузащитник отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.