Головин: «Это мой лучший год во Франции»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оценил свое выступление в 2023 году.

«На данный момент - это лучший год. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. У нас подобралась хорошая команда. Игроки дополняют друг друга», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В 2023 году на счету Головина 36 поединков за французскую команду. Полузащитник забил десять мячей и отдал пять результативных передач. После 15 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 30 баллов и находится на третьем месте в турнирной таблице.