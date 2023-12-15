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Головин высказался о признании лучшим игроком 2023 года

15 Декабря 2023 • 12:47 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании за лучшего футболиста России в 2023 году.

«Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией», - рассказал полузащитник в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса».

В 2023 году Головин принял участие в 36 матчах за монегасков. Полузащитник забил десять мячей и отдал пять результативных передач на своих одноклубников.

Сёмин: «Головин вне сомнений - номер один в России» 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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