Головин высказался о признании лучшим игроком 2023 года

Хавбек «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании за лучшего футболиста России в 2023 году.

«Благодарен за такую оценку. Безусловно, это приятная новость. Тем более круг голосовавших был очень широкий. Значит, это мнение многих, кто связан с футбольной индустрией», - рассказал полузащитник в разговоре с журналистом «Спорт-Экспресса».

В 2023 году Головин принял участие в 36 матчах за монегасков. Полузащитник забил десять мячей и отдал пять результативных передач на своих одноклубников.

Сёмин: «Головин вне сомнений - номер один в России»