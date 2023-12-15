Серхио Рико: «Я в порядке, хочу вернуться - но это зависит не от меня»

Испанский голкипер Серхио Рико пережил тяжелую ситуацию, связанную падением с лошади, но сейчас его кошмар остался позади, Рико хочет вернуться и играть - но понимает, что не все зависит от него.

- Со мной все в порядке, мне не терпится получить добро от докторов и вернуться к своим привычным занятиям. Хочу снова чувствовать себя профессиональным футболистом. Что касается инцидента, то я ничего не помню, кроме того, что моя мать и моя невеста были со мной все это время, - цитирует слова Рико итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Рико защищает цвета парижского «ПСЖ».