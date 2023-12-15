Сёмин: «Головин вне сомнений - номер один в России»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу полузащитника Александра Головина в голосовании за лучшего футболиста России.

«Думаю, Саша вне сомнений - номер один. Он очень успешно играет в европейском чемпионате. Все закономерно. Никого другого я бы и не назвал, только Головина», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В уходящем году Александр принял участие в 36 поединках за монегасков. Полузащитник отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Контракт Головина с «Монако» рассчитан до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.