Энрике организовал слежку за футболистами «ПСЖ»

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике организовал слежку за своими подопечными, рапортует AS.

Как стало известно журналистам, испанский специалист отправил своего помощника в рейд по ночным клубам, чтобы выяснить, посещают ли игроки эти заведения. Также Луис поручил отслеживать информацию в социальных сетях футболистов, чтобы на игроков не оказывалось плохого влияния через интернет.

Дисциплина считается одним из главных принципов в работе испанского наставника.

В последнем матче «ПСЖ» на выезде встречался с дортмундской «Боруссией». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.