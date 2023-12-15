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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике организовал слежку за футболистами «ПСЖ»

15 Декабря 2023 • 09:11 Комментировать

Рулевой французского «ПСЖ» Луис Энрике организовал слежку за своими подопечными, рапортует AS.

Как стало известно журналистам, испанский специалист отправил своего помощника в рейд по ночным клубам, чтобы выяснить, посещают ли игроки эти заведения. Также Луис поручил отслеживать информацию в социальных сетях футболистов, чтобы на игроков не оказывалось плохого влияния через интернет.

Дисциплина считается одним из главных принципов в работе испанского наставника.

В последнем матче «ПСЖ» на выезде встречался с дортмундской «Боруссией». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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