Президент «ПСЖ» оценил работу Луиса Энрике

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оценил работу главного тренера команды Луиса Энрике.

«С момента прихода Энрике в клуб мы все очень счастливы. Этот специалист хорошо поработал над стилем игры команды. Нам хотелось бы продолжать в том же духе. Энрике очень мотивирован, мы сейчас на одной волне», - передает слова руководителя пресс-служба УЕФА.

Испанский наставник занял пост главного тренера парижского коллектива минувшим летом. Луис подписал с французским грандом двухлетний трудовой договор.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вышел в плей-офф со второго места.