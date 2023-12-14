​Зидан попал в аварию в картинге - его выбил с трассы пилот Формулы-1

Знаменитый Зинедин Зидан стал гостем команды Alpine F-1, выступающей в чемпионате мира Ф-1, и в рамках визита решил поучаствовать в покатушках на картинге. Но закончились они аварией - Зидана пинком выбил с трассы Эстебан Окон, один из двоих пилотов команды. Правда, «Зизу» особо не пострадал, сообщает Bleu Normandie, и даже простил своего обидчика.

Ну а Окон, надо заметить, еще тот фрукт - он и в гонках Ф-1 не раз выкидывал нечто подобное. В 2018 году он, к примеру, в одной из гонок, отставая на круг, врезался в лидера Макса Ферстаппена и выбил того с трассы.

Причем, по злой иронии судьбы, это произошло на трассе в Бразилии - как раз там, где за семнадцать лет до этого отец Ферстаппена, Йос, сам в точно такой же ситуации, отставая на круг, выбил с трассы лидировавшего гонщика - в том случае речь шла о колумбийце Хуане Монтойе.