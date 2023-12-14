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Чемпионат Франции. Лига 1

Лига 1 подтвердила дисквалификацию Головина из-за нюанса регламента чемпионата Франции

14 Декабря 2023 • 16:28 Комментировать
Монако
...
Лион
1 1.62 X 4.40 2 4.80
15.12 23:00

Французская Лига 1 опубликовала список дисквалифицированных игроков на матчи 16-го тура национального чемпионата. В их числе и полузащитник «Монако» Александр Головин, который получил десятую жёлтую карточку в сезоне в игре 14-го тура против «Монпелье». Из-за нюансов регламента проведения соревнований дисквалификация вступила в силу не сразу, а лишь 12 декабря, и хавбек принял участие в поединке 15-го тура против «Ренна».

В числе 11 дисквалифицированных футболистов указаны партнер Головина, защитник Вандерсон, а также голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

Матч 16-го тура «Монако» - «Лион» пройдет в пятницу, старт в 23:00.

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