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Чемпионат Франции. Лига 1

Назван самый популярный футболист года в Google – это не Роналду и Месси

14 Декабря 2023 • 14:34 Комментировать

Звездные нападающие Криштиану Роналду и Лионель Месси, выступающие за саудовский «Аль-Наср» и американский «Интер Майами» соответственно, не попали в список топ-10 спортсменов по запросам в Google по итогам 2023 года.

Первым в этом рейтинге стал игрок клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин. На второй строчке расположился нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Топ-3 замкнул еще один представитель НФЛ Трэвис Келси («Канзас-Сити Чифс»).

Из футболистов в десятку также попал форвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Британский бомбардир занял пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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