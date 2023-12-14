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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике вступился за Доннарумму

14 Декабря 2023 • 00:35 Комментировать

Испанский наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике вступился за голкипера своего клуба, итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Тот часто становится объектом критики со стороны французской прессы. Луис Энрике заверил, что считает Доннарумму одним из лучших вратарей в мире.

- Я считаю эту критику чрезмерной и незаслуженной. Джиджи - один из лучших вратарей в мире. И не только на поле. Я верю в него не меньше, чем в других своих игроков, - цитирует слова Луиса Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за свой нынешний клуб с 2021 года.


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ПСЖ Луис Энрике Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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