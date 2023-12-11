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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» забил 4 гола в ворота «Лорьяна»

11 Декабря 2023 • 00:51 Комментировать
Лорьян
2:4
Марсель
окончен

15-й тур Лиги 1 завершился матчем «Лорьян» - «Марсель». В дебюте удар Самуэля Жиго блокирован, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. На девятой минуте Мбемба ассистировал, и Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой - 0:2. Леонардо Балерди отличился после подачи углового, перепрыгнув всех. Ромен Февр вернул интригу в конце первого тайма - 1:3. Но тут же Обамеянг оформил дубль и получил повреждение. Бенжамен Менди реализовал один из своих моментов - 2:4.

«Марсель» выиграл в третий раз подряд и взмыл на шестое место. «Лорьян» - третий с конца.

Протокол игры  
Лорьян2:4Марсель
  3'Мбемба Шансель (0:1)
  9'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:2)
  33'Балерди Леонардо (0:3)
(1:3) Февр Ромен41'  
  42'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:4)
(2:4) Менди Бенжамен52'  
Мвого ИвонКалюлю Гедеон 87' (Крупи Эли Джуниор ( 87') Лапорт Жульен  45' 46' (Менди Формоз III ( 46'  71') Тальби МонтассарЛе Гофф Венсан  14' 46' (Туре Сулейман ( 46') Инносент Бонке  62'Абергель ЛоранФевр РоменПонсо Жульен 66' (Тосин Айегун ( 66') Менди Бенжамен  16' 80' (Йонгва Дарлин ( 80') Бамба Дьенг
Запасные: Дукуре СиринеЛе Бри ТеоГомис АльфредМакенго Жан-Виктор
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго Самуэль  59'Балерди Леонардо  21'Клосс Жонатан  80'Лоди Ренан  57'Верету ЖорданУнаи Аззедин 83' (Мурильо Микаэль ( 83') Арит Амин 72' (Сарр Исмаила ( 72') Обамеянг Пьер-Эмерик 72' (Гуйе Папе ( 72') Оливейра Витор 83' (Меите Бамо ( 83')
Запасные: Согло ЭмранНадир БилалБланко РубенМайока-Тика НоамМуге Франсуа
10 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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