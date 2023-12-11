«Марсель» забил 4 гола в ворота «Лорьяна»

15-й тур Лиги 1 завершился матчем «Лорьян» - «Марсель». В дебюте удар Самуэля Жиго блокирован, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. На девятой минуте Мбемба ассистировал, и Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой - 0:2. Леонардо Балерди отличился после подачи углового, перепрыгнув всех. Ромен Февр вернул интригу в конце первого тайма - 1:3. Но тут же Обамеянг оформил дубль и получил повреждение. Бенжамен Менди реализовал один из своих моментов - 2:4.

«Марсель» выиграл в третий раз подряд и взмыл на шестое место. «Лорьян» - третий с конца.