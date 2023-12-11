«Марсель» забил 4 гола в ворота «Лорьяна»

15-й тур Лиги 1 завершился матчем «Лорьян» - «Марсель». В дебюте удар Самуэля Жиго блокирован, а Шансель Мбемба добавил мяч в сетку. На девятой минуте Мбемба ассистировал, и Пьер-Эмерик Обамеянг забил головой - 0:2. Леонардо Балерди отличился после подачи углового, перепрыгнув всех. Ромен Февр вернул интригу в конце первого тайма - 1:3. Но тут же Обамеянг оформил дубль и получил повреждение. Бенжамен Менди реализовал один из своих моментов - 2:4.
«Марсель» выиграл в третий раз подряд и взмыл на шестое место. «Лорьян» - третий с конца.
Протокол игры
|3'Мбемба Шансель (0:1)
|9'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:2)
|33'Балерди Леонардо (0:3)
|(1:3) Февр Ромен41'
|42'Обамеянг Пьер-Эмерик (1:4)
|(2:4) Менди Бенжамен52'
Мвого Ивон•Калюлю Гедеон87' (Крупи Эли Джуниор (87') •Лапорт Жульен 45'46' (Менди Формоз III (46') • 71'Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан 14'46' (Туре Сулейман (46') •Инносент Бонке• 62'Абергель Лоран•Февр Ромен•Понсо Жульен66' (Тосин Айегун (66') •Менди Бенжамен 16'80' (Йонгва Дарлин (80') •Бамба Дьенг
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Жиго Самуэль• 59'Балерди Леонардо• 21'Клосс Жонатан• 80'Лоди Ренан• 57'Верету Жордан•Унаи Аззедин83' (Мурильо Микаэль (83') •Арит Амин72' (Сарр Исмаила (72') •Обамеянг Пьер-Эмерик72' (Гуйе Папе (72') •Оливейра Витор83' (Меите Бамо (83')
10 декабря. Стадион "Стад де Мустуар".
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