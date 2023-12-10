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Чемпионат Франции. Лига 1

Обамеянг – четвёртый действующий игрок топ-5 лиг, забивший 100 голов в выездных матчах

10 Декабря 2023 • 23:43 Комментировать
Лорьян
2:4
Марсель
окончен

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг достиг отметки в сто забитых мячей в гостевых матчах пяти сильнейших европейских чемпионатов.

Габонец отметился дублем в матче Лиги 1 против «Лорьяна», причём сделал это уже к перерыву. Обамеянг – лишь четвёртый среди действующих игроков топ-5 европейских лиг, имеющий на своём счету сто или более голов в выездных встречах этих самых лиг. Лидером рейтинга остаётся Роберт Левандовски (143), второй – Гарри Кейн (119), третий – Чиро Иммобиле (101).

Напомним, что Пьер-Эмерик Обамеянг ранее успел поиграть в немецкой Бундеслиге, Английской премьер-лиге и испанской Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

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