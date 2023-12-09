​Доннарумма может потерять статус основного голкипера «ПСЖ»

Тучи над Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ» сгущаются - его могут лишить статуса основного голкипера клуба, если Арнау Тенас, который сейчас получает еще сразу две возможности показать себя, зарекомендует себя как стабильный вратарь. С мотивацией у него полный порядок, что подтверждают и слова наставника клуба Луиса Энрике, которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

- Тенас отличается невероятной самоотдачей. Когда у него есть шанс, то он очень силен, - заявил Луис Энрике.

В то же время ситуация с Доннаруммой известна - за ним постепенно формируется репутация голкипера, который может совершить ошибку в любой момент.