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​Доннарумма может потерять статус основного голкипера «ПСЖ»

09 Декабря 2023 • 23:15 Комментировать

Тучи над Джанлуиджи Доннаруммой в «ПСЖ» сгущаются - его могут лишить статуса основного голкипера клуба, если Арнау Тенас, который сейчас получает еще сразу две возможности показать себя, зарекомендует себя как стабильный вратарь. С мотивацией у него полный порядок, что подтверждают и слова наставника клуба Луиса Энрике, которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

- Тенас отличается невероятной самоотдачей. Когда у него есть шанс, то он очень силен, - заявил Луис Энрике.

В то же время ситуация с Доннаруммой известна - за ним постепенно формируется репутация голкипера, который может совершить ошибку в любой момент.

 


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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Арнау Тенас ещё теги
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