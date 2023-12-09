Головин помог «Монако» обыграть «Ренн» и выйти на второе место

В 15-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Ренна». Первый тайм получился разминочным, а все события произошли во второй половине встречи. Фоларин Балогун покатил под удар Вандерсона Скардовелли, а тот был точен - 0:1. Автор гола удалился с поля на 75-й минуте. Артур Теате едва не отыграл мяч после подачи углового, но вратарь на месте. Балогун снова ассистировал, но уже Юссуфу Фофана, который был точен со средней дистанции. Тут же пенальти в другие ворота, и Бенжамен Буриго его реализовал без проблем.

Александр Головин был заменен на 90-й минуте, а его команда победила со счетом 2:1 и вышла на второе место, соперник - 12-й.