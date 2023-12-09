Головин помог «Монако» обыграть «Ренн» и выйти на второе место

В 15-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Ренна». Первый тайм получился разминочным, а все события произошли во второй половине встречи. Фоларин Балогун покатил под удар Вандерсона Скардовелли, а тот был точен - 0:1. Автор гола удалился с поля на 75-й минуте. Артур Теате едва не отыграл мяч после подачи углового, но вратарь на месте. Балогун снова ассистировал, но уже Юссуфу Фофана, который был точен со средней дистанции. Тут же пенальти в другие ворота, и Бенжамен Буриго его реализовал без проблем.
Александр Головин был заменен на 90-й минуте, а его команда победила со счетом 2:1 и вышла на второе место, соперник - 12-й.
Протокол игры
|51'Скардовелли Вандерсон (0:1)
|85'Фофана Юссуф (0:2)
|(1:2) Буриго Бенжамен90'
Манданда Стив•Омари Вармед• 38'Белосьян Женуэль83' (Дуэ Дезире (83') •Теате Артур• 62'Буриго Бенжамен• 38'Трюффер Адриен63' (Йылдырым Бертуг (63') •Ле Фе Энцо•Сантамария Батист76' (Ридер Фабиан (76') •Гуйри Амин•Блас Людовик63' (Нагида Махамаду (63') •Мюинга Арно63' (Террье Мартен (63')
Кён Филипп•Скардовелли Вандерсон 54'• 75'Синго Вилфред• 69'Салису Мохаммед• 62'Якобс Исмаил•Камара Мохамед 13'81' (Диоп Эден (81') •Закария Денис• 66'Минамино Такуми79' (Дьятта Крепен (79') •Фофана Юссуф•Головин Александр90' (Марипан Гильермо (90') •Балогун Фоларин
09 декабря. Стадион "Роазон Парк".
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