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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин помог «Монако» обыграть «Ренн» и выйти на второе место

09 Декабря 2023 • 20:56 Комментировать
Ренн
1:2
Монако

В 15-м туре Лиги 1 «Монако» гостил у «Ренна». Первый тайм получился разминочным, а все события произошли во второй половине встречи. Фоларин Балогун покатил под удар Вандерсона Скардовелли, а тот был точен - 0:1. Автор гола удалился с поля на 75-й минуте. Артур Теате едва не отыграл мяч после подачи углового, но вратарь на месте. Балогун снова ассистировал, но уже Юссуфу Фофана, который был точен со средней дистанции. Тут же пенальти в другие ворота, и Бенжамен Буриго его реализовал без проблем.

Александр Головин был заменен на 90-й минуте, а его команда победила со счетом 2:1 и вышла на второе место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Ренн1:2Монако
  51'Скардовелли Вандерсон (0:1)
  85'Фофана Юссуф (0:2)
(1:2) Буриго Бенжамен90'  
Манданда СтивОмари Вармед  38'Белосьян Женуэль 83' (Дуэ Дезире ( 83') Теате Артур  62'Буриго Бенжамен  38'Трюффер Адриен 63' (Йылдырым Бертуг ( 63') Ле Фе ЭнцоСантамария Батист 76' (Ридер Фабиан ( 76') Гуйри АминБлас Людовик 63' (Нагида Махамаду ( 63') Мюинга Арно 63' (Террье Мартен ( 63')
Запасные: Галлон ГотьеДжауаб МохаммедАссиньон ЛоренсСалах Ибрагим
Кён ФилиппСкардовелли Вандерсон  54'  75'Синго Вилфред  69'Салису Мохаммед  62'Якобс ИсмаилКамара Мохамед  13' 81' (Диоп Эден ( 81') Закария Денис  66'Минамино Такуми 79' (Дьятта Крепен ( 79') Фофана ЮссуфГоловин Александр 90' (Марипан Гильермо ( 90') Балогун Фоларин
Запасные: Уаттара КассумМагасса СунгутуМаецки РадославМатсима КрисленАклиуш МанесБен-Йеддер Виссам
09 декабря. Стадион "Роазон Парк".

 

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