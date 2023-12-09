​Головин – в основе «Монако» на матч против «Ренна»

В субботу вечером «Монако» проведёт матч против «Ренна» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Стоит сказать, что российский полузащитник Александр Головин выйдет на футбольное поле с первых минут.

Полностью состав «Монако» выглядит так: Кён, Вандерсон, Синго, Салису, Закария, Фофана, Камара, Якобс, Минамино, Головин, Балогун.

Матч Лиги 1 между «Ренном» и «Монако» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что следующий матч чемпионата – против «Лиона» – Головин пропустит из-за перебора карточек.