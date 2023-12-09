Москардо: «Моё будущее? Вокруг много слухов, но я счастлив в «Коринтиансе»

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо не стал подогревать слухи о своём переходе в «ПСЖ». Напомним, ранее сообщалось, что парижане согласовали сделку по трансферу молодого бразильца.

«Моё будущее? Вокруг много слухов, но я благодарен за возможность носить футболку «Коринтианса». Оставлю слухи своему агенту. Реальность для меня заключается в том, что в январе я вернусь в «Коринтианс». Я молод и люблю получать опыт от новых вещей. Я хочу учиться», – сказал 18-летний бразилец в беседе с Gazeta Esportiva.

В услугах Москардо ранее были заинтересованы такие клубы, как каталонская «Барселона» и лондонский «Челси». Тем не менее, если верить ряду авторитетных источников, «ПСЖ» уже согласовал трансфер.