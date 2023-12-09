Орещук назвал лучшего российского футболиста в 2023 году

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался об игре полузащитника «Монако» Александра Головина в уходящем году.

«Головин - лучший футболист 2023 года в России. На это звание он наиграл, заслужил это», - передает слова Орещука «Спорт день за днем».

В нынешнем сезоне Головин несколько раз был признан лучшим футболистом месяца в «Монако». Александр принял участие в 13 поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1. 27-летний россиянин отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После 14 туров монегаски набрали 27 баллов и занимают третье место в таблице.