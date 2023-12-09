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​Хакими вынужден таскаться по судам из-за обвинений в изнасиловании

09 Декабря 2023 • 09:36 Комментировать

Как мы уже сообщали, Ашраф Хакими пропустил тренировку «ПСЖ» по «личным причинам», как указывалось в сообщении пресс-службы миланского клуба.

А личные причины связаны с историей, которая произошла примерно год тому назад - тогда Хакими был обвинен в изнасиловании, и от него даже собралась уйти супруга, известная в арабском мире модель. И сейчас Хакими приходится таскаться по судам - из-за этого он и пропускает тренировки своего клуба.

- Это личные вопросы, я не хочу их комментировать, но это не та ситуация, которая может угрожать его выступлению в матче против «Нанта», - цитирует слова наставника «ПСЖ» Луиса Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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