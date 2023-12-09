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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» с «Лансом» не смогли размочить счёт

09 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
Монпелье
0:0
Ланс

После провального старта сезона «Ланс» начал стабильно набирать очки и в пятницу уже ворвался в еврокубковую зону по итогам матча с «Монпелье» на выезде. Лишь на 60-й минуте была создана реальная гроза воротам. Элю Вахи мог расстреливать ворота, но отдавал мяч партнеру, и голкипер его перехватил. В концовке Акор Адамс едва не открыл счет - сэйв вратаря.

«Ланс» выглядел чуть лучше противника, но довольствовался нулевой ничьей и вышел на пятое место. Противник - 13-й.

Протокол игры  
Монпелье0:0Ланс
Лекомт БенжаменОмерагич БечирЖюльен КристоферЭстев МаксимТшато Энзо 70' (Сако Фалае ( 70') Саванье ТежиШотар ЖорисМинкарелли Дэвин ЛукасАль-Тамари Мусса 56' (Йебоа Келвин ( 56') Адамс АкорФаяд Халил 65' (Делайе Саша ( 65'  84')
Запасные: Ферри Жордан  90'Фэй СериньеТео АллиМаамма ОтманИссуфу ЯнисБерто Димитри
Самба БрисГради Жонатан  90'Дансо Кевин  12'Медина ФакундоАгилар РубенФранковски Пшемыслав  15'Эль Айнауи Нейл 79' (Диуф Энди ( 79') Абдул-Самед Салис 72' (Гилавоги Морган ( 72') Томассон Адриен 65' (Саид Уэсли ( 65') Коста Давид 65' (Фюльжени Анжело ( 65') Вахи Элю 72' (Менди Нампали ( 72')
Запасные: Айдара МассадиоХусанов АбдукодирМауасса ФетЛека Жан-Луи
08 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Ланс Монпелье

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