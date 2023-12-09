«Монпелье» с «Лансом» не смогли размочить счёт

После провального старта сезона «Ланс» начал стабильно набирать очки и в пятницу уже ворвался в еврокубковую зону по итогам матча с «Монпелье» на выезде. Лишь на 60-й минуте была создана реальная гроза воротам. Элю Вахи мог расстреливать ворота, но отдавал мяч партнеру, и голкипер его перехватил. В концовке Акор Адамс едва не открыл счет - сэйв вратаря.

«Ланс» выглядел чуть лучше противника, но довольствовался нулевой ничьей и вышел на пятое место. Противник - 13-й.