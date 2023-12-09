«Монпелье» с «Лансом» не смогли размочить счёт

После провального старта сезона «Ланс» начал стабильно набирать очки и в пятницу уже ворвался в еврокубковую зону по итогам матча с «Монпелье» на выезде. Лишь на 60-й минуте была создана реальная гроза воротам. Элю Вахи мог расстреливать ворота, но отдавал мяч партнеру, и голкипер его перехватил. В концовке Акор Адамс едва не открыл счет - сэйв вратаря.
«Ланс» выглядел чуть лучше противника, но довольствовался нулевой ничьей и вышел на пятое место. Противник - 13-й.
Протокол игры
Лекомт Бенжамен•Омерагич Бечир•Жюльен Кристофер•Эстев Максим•Тшато Энзо70' (Сако Фалае (70') •Саванье Тежи•Шотар Жорис•Минкарелли Дэвин Лукас•Аль-Тамари Мусса56' (Йебоа Келвин (56') •Адамс Акор•Фаяд Халил65' (Делайе Саша (65') 84'
Запасные: Ферри Жордан• 90'Фэй Серинье•Тео Алли•Маамма Отман•Иссуфу Янис•Берто Димитри
Самба Брис•Гради Жонатан• 90'Дансо Кевин• 12'Медина Факундо•Агилар Рубен•Франковски Пшемыслав• 15'Эль Айнауи Нейл79' (Диуф Энди (79') •Абдул-Самед Салис72' (Гилавоги Морган (72') •Томассон Адриен65' (Саид Уэсли (65') •Коста Давид65' (Фюльжени Анжело (65') •Вахи Элю72' (Менди Нампали (72')
08 декабря. Стадион "Стад де ля Моссон".
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