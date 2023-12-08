Головин – в заявке монегасков на игру с «Ренном»

Полузащитник, один из лидеров «Монако» Александр Головин попал в заявку на грядущий выездной матч монегасков против «Ренна». Команды встретятся в рамках Лиги 1 в воскресенье, 10 декабря.

Напомним, что следующий матч, в котором «Монако» встретится с «Лионом», Головин точно пропустит. Подробнее о том, почему так получилось, мы писали здесь.

Прямо сейчас «Монако» Головина идёт на третьем месте Лиги 1 с 27 очками. В случае осечки «Ниццы» монегаски могут обогнать соперника и занять второе место по итогам тура. Разумеется, для этого команде надо обыграть «Ренн» из второй половины турнирной таблицы.