Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Головин – в заявке монегасков на игру с «Ренном»

08 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать
Ренн
...
Монако
1 2.55 X 3.70 2 2.65
Через 19 ч. 42 мин.

Полузащитник, один из лидеров «Монако» Александр Головин попал в заявку на грядущий выездной матч монегасков против «Ренна». Команды встретятся в рамках Лиги 1 в воскресенье, 10 декабря.

Напомним, что следующий матч, в котором «Монако» встретится с «Лионом», Головин точно пропустит. Подробнее о том, почему так получилось, мы писали здесь.

Прямо сейчас «Монако» Головина идёт на третьем месте Лиги 1 с 27 очками. В случае осечки «Ниццы» монегаски могут обогнать соперника и занять второе место по итогам тура. Разумеется, для этого команде надо обыграть «Ренн» из второй половины турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

Новости по матчу

Сегодня, 08 Декабря
13:29
​Дисквалификацию Головина подтвердили
07 Декабря
20:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Ренн – Монако чемпионата Франции – 9 декабря 2023
16:46
Чалов: Головин зовёт в «Монако», я бы хотел там поиграть
06 Декабря
11:38
«Ренн» - «Монако»: прогноз и ставки БК Pinnacle
05 Декабря
23:21
Головин оказался на обложке «Монако» в стиле GTA
17:58
Канчельскис назвал Головина главным талантом поколения
13:13
Сёмин: «Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
17 мин
Монпелье Монпелье
Ланс Ланс
0
0
3.05 3.35 2.37
Видео
09.12.23 в 19:00
Ренн Ренн
Монако Монако
2.50 3.70 2.60
Видео
09.12.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Нант Нант
1.21 7.00 12.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
22:50 · Франция. Лига 1
Головин – в заявке монегасков на игру с «Ренном»
18:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отказался говорить о Мбаппе
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Насчёт возвращения Жиго в «Спартак» со мной никто не связывался»
13:54 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» хочет купить португальского защитника
13:41 · Франция. Лига 1
Хакими пропустил тренировку «ПСЖ»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Шерки может перейти в лондонский клуб
13:29 · Франция. Лига 1
​Дисквалификацию Головина подтвердили
10:23 · Англия. Премьер-лига
​«ПСЖ» может продать топ-форварда – есть варианты в АПЛ 1
08:44 · Франция. Лига 1
​Коман: «Не понимаю критики Бензема, он так много сделал для сборной страны»
08:20 · Франция. Лига 1
У «ПСЖ» появился новый владелец
03:13 · Франция. Лига 1
Маркиньос готов вернуться на поле после травмы
02:42 · Германия. Бундеслига
Кейн и Хименес возглавляют список лучших бомбардиров ведущих европейских лиг
00:24 · Франция. Лига 1
«Брест» не удержал победу в матче со «Страсбургом»
07 Декабря
23:24 · Испания. Ла Лига
Испанский журналист – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Его агент был шокирован бездействием «Барселоны»
23:04 · Франция. Лига 1
Заир-Эмери может вернуться в состав «ПСЖ» к матчу с «Боруссией»
Все новости
Рекомендуем