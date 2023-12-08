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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет купить португальского защитника

08 Декабря 2023 • 13:54 Комментировать

Защитник «Лилля» Тьягу Джало может продолжить карьеру в более именитом французском клубе. По информации Gazzetta dello Sport, в подписании 23-летнего исполнителя заинтересован «ПСЖ».

Столичный гранд рассчитывает оформить переход Джало в январское трансферное окно. Кроме «ПСЖ», заинтересованность в услугах защитника проявляют мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус».

Джало связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до середины 2024 года. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока оценивается в 16 миллионов евро.

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