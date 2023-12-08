Хакими пропустил тренировку «ПСЖ»

Марокканский латераль Ашраф Хакими пропустил тренировочное занятие «ПСЖ». Об этом отрапортовала пресс-служба столичного клуба.

«По согласованию с клубом, Хакими попустил сегодняшнюю тренировку команды по личным причинам», - говорится в сообщении парижского гранда.

В грядущий уик-энд «ПСЖ» проведет домашнюю встречу против «Нанта». Матч пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции марокканец провел 12 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи. По итогам 14 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.