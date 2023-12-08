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Чемпионат Франции. Лига 1

​Дисквалификацию Головина подтвердили

08 Декабря 2023 • 13:29 Комментировать
Ренн
...
Монако
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09.12 19:00

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции была обнародована информация о дисквалифицированных футболистах. В списке присутствует и российский полузащитник «Монако» Александр Головин – он пропустит матч с «Лионом» 15 декабря из-за перебора карточек жёлтого цвета.

При этом ближайший матч «Монако» проведёт 9 декабря – против «Ренна». В этой игре Головин сможет выйти на поле, ведь его дисквалификация вступает в силу 12 декабря. Вот такой необычный регламент во Франции.

В 13 матчах сезона 2023/2024 Головин забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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