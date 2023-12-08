​Дисквалификацию Головина подтвердили

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции была обнародована информация о дисквалифицированных футболистах. В списке присутствует и российский полузащитник «Монако» Александр Головин – он пропустит матч с «Лионом» 15 декабря из-за перебора карточек жёлтого цвета.

При этом ближайший матч «Монако» проведёт 9 декабря – против «Ренна». В этой игре Головин сможет выйти на поле, ведь его дисквалификация вступает в силу 12 декабря. Вот такой необычный регламент во Франции.

В 13 матчах сезона 2023/2024 Головин забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.