​Коман: «Не понимаю критики Бензема, он так много сделал для сборной страны»

В последнее время Карим Бензема, обозначив свои политические предпочтения, оказался под огнем критики во Франции. Разумеется, бьют в основном по спортивной составляющей, тем более, что Бензема улетел в Саудовскую Аравию и оттуда ответить критикам в прежней мере, как это было в бытность игроком «Реала», конечно же, не может. Но за него вступился Кингсли Коман, бывший партнер Бензема по сборной Франции.

- Не понимаю всей этой критики. Нагнетают, специально смакуют только темные стороны, неудачи. Мы должны обсуждать только достижения Бензема, потому что он так многое сделал для сборной и для футбола, - цитирует слова Комана Media Carre.