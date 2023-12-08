У «ПСЖ» появился новый владелец

Американская компания Arctos Partners стала совладельцем французского клуба «ПСЖ». Она приобрела 12,5 процента акций парижского гранда.

Как сообщается во французских СМИ, новый владелец не будет влиять на стратегию развития клуба. Arctos Partners уделит внимание женской команде и будет помогать в перестройке инфраструктуры.

После 14 сыгранных туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 33 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Столичная команда опережает ближайшего преследователя на четыре пункта. В следующем поединке Лиги 1 парижанам будет противостоять «Нант».