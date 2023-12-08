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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» не удержал победу в матче со «Страсбургом»

08 Декабря 2023 • 00:24 Комментировать
Брест
1:1
Страсбург

В отложенном матче 12-го тура Лиги 1 «Брест» принимал «Страсбург», слишком давно не радующий болельщиков победами. Хозяева поля выглядели острее и первыми забили, на 44-й минуте здорово пробил Жереми ле Дуарон. Под конец игры Дион Сахи создал голевой момент, и Эмануэль Эмега расстрелял ворота - 1:1.

«Брест» настиг «Ланс» на шестом месте, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Брест1:1Страсбург
(1:0) Ле Дуарон Жереми44'  
  80'Эмега Эмануэль (1:1)
Бизот МаркоЛала КенниЛе Кардинал ЖюльенБрассье ЛилианЛоко БрэдлиМартен ЖонасДумбия Камори 65' (Камара Махди ( 65') Маньетти Уго  35'Дель Кастильо Ромен 85' (Браими Билаль ( 85') Сатриано Мартин 71' (Мунье Стив ( 71') Ле Дуарон Жереми 71' (Перейра-Лаже Матиаш ( 71')
Запасные: Кудерт ГрегуарКамблан АксельШардонне БренданДари АшрафЛебо Адриен
Селс МатцСеная Марвин 79' (Делен Тома ( 79') Перрен ЛюкаАбакар СиллаГильберт ФредерикСиссоко ИбраимаДукуре Исмаэль 36' (Эмега Эмануэль ( 36') Баква Дилан 70' (Мванга Жуниор ( 70') Гамейро Кевин 79' (Сахи Дион ( 79') Диарра Хабиб 70' (Габриэл Анжело ( 70') Мотиба Лебо
Запасные: Беллаароуч АлааСоболь ЭдуардСоу СаидуДеминге Джесси
07 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брест Страсбург

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