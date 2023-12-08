«Брест» не удержал победу в матче со «Страсбургом»

В отложенном матче 12-го тура Лиги 1 «Брест» принимал «Страсбург», слишком давно не радующий болельщиков победами. Хозяева поля выглядели острее и первыми забили, на 44-й минуте здорово пробил Жереми ле Дуарон. Под конец игры Дион Сахи создал голевой момент, и Эмануэль Эмега расстрелял ворота - 1:1.
«Брест» настиг «Ланс» на шестом месте, соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Ле Дуарон Жереми44'
|80'Эмега Эмануэль (1:1)
Бизот Марко•Лала Кенни•Ле Кардинал Жюльен•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Мартен Жонас•Думбия Камори65' (Камара Махди (65') •Маньетти Уго• 35'Дель Кастильо Ромен85' (Браими Билаль (85') •Сатриано Мартин71' (Мунье Стив (71') •Ле Дуарон Жереми71' (Перейра-Лаже Матиаш (71')
Селс Матц•Сеная Марвин79' (Делен Тома (79') •Перрен Люка•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Сиссоко Ибраима•Дукуре Исмаэль36' (Эмега Эмануэль (36') •Баква Дилан70' (Мванга Жуниор (70') •Гамейро Кевин79' (Сахи Дион (79') •Диарра Хабиб70' (Габриэл Анжело (70') •Мотиба Лебо
Запасные: Беллаароуч Алаа•Соболь Эдуард•Соу Саиду•Деминге Джесси
07 декабря. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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