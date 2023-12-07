Орлов — о Головине: О нём будут говорить больше, чем про Аршавина

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Эксперт отметил, что футболист сейчас выделяется в сборной России, и если он попадёт в команду более высокого уровня, чем «Монако», то про него точно будут говорить больше, чем про Андрея Аршавина, который, по его мнению, играл лишь два сезона на высоком уровне.

«А вы посмотрите, как долго держит планку Головин. Плюс он получает во Франции хорошую прессу», - приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что Головин на протяжении трех последних месяцев был признан лучшим игроком «Монако» по итогам голосования болельщиков.