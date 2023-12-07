Чалов: Головин зовёт в «Монако», я бы хотел там поиграть

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов признался, что бывший полузащитник «армейцев» Александр Головин приглашает его поиграть в «Монако».

«Головин зовет к себе в «Монако». Но сейчас от нас это не так сильно зависит. Я бы в Европу хотел, конечно, да и с Головой в одном клубе еще раз поиграть», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Футболист рассказал, что Европа повлияла на Головина, потому что раньше он был застенчивым, а сейчас стал очень открытым человеком.

Напомним, 27-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.