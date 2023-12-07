Доннарумма дисквалифицирован на два матча

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма получил дисквалификацию на два поединка, об этом рапортует пресс-служба Лиги 1.

Итальянский голкипер наказан за красную карточку, которую получил по ходу недавней встречи против «Гавра» (2:0) в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Доннарумма совершил грубый фол, ударив ногой соперника в область груди. Из-за дисквалификации Джанлуиджи пропустит ближайшие матчи против «Нанта» и «Лилля».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции вратарь принял участие в 19 поединках за парижскую команду, в которых пропустил 18 мячей. В девяти играх итальянец сохранил свои владения в неприкосновенности.