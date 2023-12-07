​«Лион» будет стараться избежать вылета, дабы не испортить... концерт американской певицы

Спортивные и турнирные проблемы «Лиона» являются прямым следствием финансовых сложностей клуба, и поправить положение руководство клуба решило оригинальным способом, запланировав на 2 июня концерт американской певицы Тэйлор Свифт.

Однако есть одна загвоздка - сейчас «Лион» идет на дне турнирной таблицы и нет никаких гарантий, что он обеспечит себе место в высшей лиге к концу сезона. Есть вероятность, что «Лион» попадет в переходной турнир, в рамках которого команде придется сыграть еще несколько матчей для сохранения своей прописки в этой лиге, и они состоятся как раз в начале июня.

А если стадион будет задействован для футбола, то возникнут проблемы с проведением концерта. Такая вот дилемма.