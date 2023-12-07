«Марсель» устроил разгром «Лиону»

«Марсель» и «Лион» провели отложенный матч 10-го тура Лиги 1. После перехвата мяча Пьером-Эмериком Обамеянгом удалось открыть счет, ветеран покатил на пустые ворота на Витора Оливейру. Обамеянг вскоре выдал навес на дальнюю штангу, и Микаэль Мурильо головой отправил мяч в сетку. После перерыва Обамеянг уже сам забил в касание. Билал Надир мог забивать четвертый гол, но запустил мяч в дальнюю штангу.
3:0, марсельцы уже восьмые, соперник - на дне.
Протокол игры
|(1:0) Оливейра Витор21'
|(2:0) Мурильо Микаэль25'
|(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик55'
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Мурильо Микаэль•Лоди Ренан80' (Клосс Жонатан (80') •Верету Жордан•Унаи Аззедин 49'84' (Гуйе Папе (84') •Арит Амин•Оливейра Витор84' (Надир Билал (84') •Обамеянг Пьер-Эмерик72' (Сарр Исмаила (72')
Лопеш Антони•Мата Клинтон•Ловрен Деян 21'82' (Кадевере Тино (82') •О'Брайан Джек•Милагрес Энрике•Акуоку Поль54' (Диавара МамадуII (54') • 88'Какере Максанс•Нуама Эрнест69' (Джеффиньо (69') •Шерки Райан82' (Чалета-Цар Дуе (82') •Морейра Диегу70' (Кумбеди Саэль (70') •Ляказетт Александр
06 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).
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