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Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» устроил разгром «Лиону»

07 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Марсель
3:0
Лион

«Марсель» и «Лион» провели отложенный матч 10-го тура Лиги 1. После перехвата мяча Пьером-Эмериком Обамеянгом удалось открыть счет, ветеран покатил на пустые ворота на Витора Оливейру. Обамеянг вскоре выдал навес на дальнюю штангу, и Микаэль Мурильо головой отправил мяч в сетку. После перерыва Обамеянг уже сам забил в касание. Билал Надир мог забивать четвертый гол, но запустил мяч  в дальнюю штангу.

3:0, марсельцы уже восьмые, соперник - на дне.

Протокол игры  
Марсель3:0Лион
(1:0) Оливейра Витор21'  
(2:0) Мурильо Микаэль25'  
(3:0) Обамеянг Пьер-Эмерик55'  
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго СамуэльБалерди ЛеонардоМурильо МикаэльЛоди Ренан 80' (Клосс Жонатан ( 80') Верету ЖорданУнаи Аззедин  49' 84' (Гуйе Папе ( 84') Арит АминОливейра Витор 84' (Надир Билал ( 84') Обамеянг Пьер-Эмерик 72' (Сарр Исмаила ( 72')
Запасные: Меите БамоСогло ЭмранБланко РубенМайока-Тика НоамМуге Франсуа
Лопеш АнтониМата КлинтонЛоврен Деян  21' 82' (Кадевере Тино ( 82') О'Брайан ДжекМилагрес ЭнрикеАкуоку Поль 54' (Диавара МамадуII ( 54'  88') Какере МаксансНуама Эрнест 69' (Джеффиньо ( 69') Шерки Райан 82' (Чалета-Цар Дуе ( 82') Морейра Диегу 70' (Кумбеди Саэль ( 70') Ляказетт Александр
Запасные: Сарр Мамаду-НабиЖоао Юстин БенгуйДиоманде СиналиМэйтленд-Найлс Эйнсли
06 декабря. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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