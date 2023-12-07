«Марсель» устроил разгром «Лиону»

«Марсель» и «Лион» провели отложенный матч 10-го тура Лиги 1. После перехвата мяча Пьером-Эмериком Обамеянгом удалось открыть счет, ветеран покатил на пустые ворота на Витора Оливейру. Обамеянг вскоре выдал навес на дальнюю штангу, и Микаэль Мурильо головой отправил мяч в сетку. После перерыва Обамеянг уже сам забил в касание. Билал Надир мог забивать четвертый гол, но запустил мяч в дальнюю штангу.

3:0, марсельцы уже восьмые, соперник - на дне.