​«Лион» меняет гендиректора

Французский «Лион» проходит через время больших перемен, клуб расстался с итальянским наставником Фабио Гроссо и назначил Пьера Саже временным наставником команды. Но также «Лион» меняет и генерального директора - Винсен Понсо уступает свое место Лорену Прюдомму. Новость была официально подтверждена пресс-службой клуба.

- Лорен живет делами клуба, он - у него в сердце. Для него это как возвращение домой, - сообщается в пресс-релизе.

Сегодня вечером «Лион» сыграет на «Велодроме» матч с «Марселем», который должен был состояться еще в конце октября, но был отложен из-за нападения на автобус «Лиона».