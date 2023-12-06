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Чемпионат Франции. Лига 1

​«Лион» меняет гендиректора

06 Декабря 2023 • 21:59 Комментировать
Марсель
0:0
Лион
1 1.85 X 3.75 2 4.30
1-й тайм

Французский «Лион» проходит через время больших перемен, клуб расстался с итальянским наставником Фабио Гроссо и назначил Пьера Саже временным наставником команды. Но также «Лион» меняет и генерального директора - Винсен Понсо уступает свое место Лорену Прюдомму. Новость была официально подтверждена пресс-службой клуба.

- Лорен живет делами клуба, он - у него в сердце. Для него это как возвращение домой, - сообщается в пресс-релизе.

Сегодня вечером «Лион» сыграет на «Велодроме» матч с «Марселем», который должен был состояться еще в конце октября, но был отложен из-за нападения на автобус «Лиона».


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лорен Прюдомм

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