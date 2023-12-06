Бывший нападающий «Байера» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал единственный вариант, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может уйти из клуба.

«Естественно, если к Головину будут проявлять интерес из Англии, тогда можно рассмотреть. Потому что там и зарплата выше и самый лучший чемпионат в мире. Но, если серьёзных предложений не будет, то лучше остаться в «Монако» и стать лидером команды. Он может провести там хорошую карьеру. Считаю, что только в АПЛ имеет смысл переходить и за хорошие деньги. А так смысла нет», — сказал Булыкин.

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость Головина оценивается в 30 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Важно отметить, что по итогам 14 туров Головин становился трижды лучшим игроком месяца в «Монако».

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