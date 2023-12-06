Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Булыкин назвал условие, при котором Головин может сменить клуб эксклюзив

06 Декабря 2023 • 15:00 Комментировать

Бывший нападающий «Байера» и других европейских клубов Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал единственный вариант, при котором полузащитник «Монако» Александр Головин может уйти из клуба.

«Естественно, если к Головину будут проявлять интерес из Англии, тогда можно рассмотреть. Потому что там и зарплата выше и самый лучший чемпионат в мире. Но, если серьёзных предложений не будет, то лучше остаться в «Монако» и стать лидером команды. Он может провести там хорошую карьеру. Считаю, что только в АПЛ имеет смысл переходить и за хорошие деньги. А так смысла нет», — сказал Булыкин.

27-летний полузащитник в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Монако», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость Головина оценивается в 30 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до лета 2026 года. Важно отметить, что по итогам 14 туров Головин становился трижды лучшим игроком месяца в «Монако».

«ГОАЛовин!»: реакция соцсетей на звание Головина лучшим игроком в матче с «Монпелье»
Головин помог «Монако» уверенно обыграть «Монпелье»


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Дмитрий Булыкин Лига 1 Александр Головин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
06.12.23 в 23:00
Марсель Марсель
Лион Лион
1.70 4.00 4.70
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 06 Декабря
14:49 · Англия. Чемпионшип
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
12:07 · Франция. Лига 1
Камоцци: «Головин способен играть в большом топ-клубе»
12:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» и мадридский «Атлетико» сразятся за защитника «Лилля»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» намерен оформить трансфер Кефрена Тюрама за 35 миллионов евро + бонусы
11:03 · Франция. Лига 1
Goal: «Александр Головин - российский волшебник «Монако»
10:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» сделает Мбаппе предложение 1 января и даст 15 дней на ответ
10:35 · Италия. Серия А
​Дзенга вступился за Доннарумму
07:08 · Италия. Серия А
​Спаллетти высказался о проблемах Доннаруммы
06:13 · Франция. Лига 1
​Галтье предстоит суд за высказывания против мусульманских игроков
00:34 · Франция. Лига 1
Восстановление Заира-Эмери проходит с опережением графика
05 Декабря
23:21 · Франция. Лига 1
Головин оказался на обложке «Монако» в стиле GTA
18:23 · Франция. Лига 1
Луческу может стать новым тренером «Лиона» слухи
17:58 · Франция. Лига 1
Канчельскис назвал Головина главным талантом поколения
15:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» положила глаз на защитника «ПСЖ»
13:13 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем