Камоцци: «Головин способен играть в большом топ-клубе»

Функционер Франко Камоцци поделился мыслями о потенциальном трансфере российского полузащитника «Монако» Александра Головина в европейский топ-клуб.

«Головин проводит прекрасный сезон в «Монако». Он способен играть в большом топ-клубе. Команде, которая больше и сильнее, чем «Монако». Сейчас Саша - лучший российский футболист», - приводятся слова Камоцци на страницах «РБ Спорта».

В текущем сезоне Александр принял участие в 13 поединках за «Монако». Головин записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро, а его контракта рассчитан до конца июня 2026 года.