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Goal: «Александр Головин - российский волшебник «Монако»

06 Декабря 2023 • 11:03 Комментировать

Эксперты портала Goal.com охарактеризовали полузащитника сборной России и «Монако» Александра Головина.

«Александр Головин – российский волшебник «Монако». Под руководством Клемана он демонстрирует отличную результативность. Головин реализует свой огромный потенциал и оправдывает ценник, создавая моменты и забивая важные голы. Прошлый сезон был для него лучшим. Похоже, он не собирается останавливаться», - передает слова журналистов Goal.com.

В нынешнем сезоне Александр провел 13 поединков, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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