​Галтье предстоит суд за высказывания против мусульманских игроков

Бывшему тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье предстоит суд, он начнется пятнадцатого декабря, и французское издание L'Equipe опубликовало некоторые подробности проблем, приведших к такой развязке.

Это касается периода его работы в «Ницце» - как оказалось, Галтье отличается повышенной нетерпимостью к игрокам арабского происхождения.

Например, Жан-Клер Тодибо, успевший поиграть и за «Барселону», рассказал о том, что Галтье не давал ему отмечать Рамадан, святой праздник для каждого мусульманина. А его бывший помощник Лоран Фурнье рассказал о том, что Галтье отказался приобретать алжирца Биляля Браими со словами «у нас уже достаточно арабов».