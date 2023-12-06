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Чемпионат Франции. Лига 1

​Галтье предстоит суд за высказывания против мусульманских игроков

06 Декабря 2023 • 06:13 Комментировать

Бывшему тренеру «ПСЖ» Кристофу Галтье предстоит суд, он начнется пятнадцатого декабря, и французское издание L'Equipe опубликовало некоторые подробности проблем, приведших к такой развязке.

Это касается периода его работы в «Ницце» - как оказалось, Галтье отличается повышенной нетерпимостью к игрокам арабского происхождения.

Например, Жан-Клер Тодибо, успевший поиграть и за «Барселону», рассказал о том, что Галтье не давал ему отмечать Рамадан, святой праздник для каждого мусульманина. А его бывший помощник Лоран Фурнье рассказал о том, что Галтье отказался приобретать алжирца Биляля Браими со словами «у нас уже достаточно арабов».


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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Кристоф Галтье
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