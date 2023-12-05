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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин оказался на обложке «Монако» в стиле GTA

05 Декабря 2023 • 23:21 Комментировать
Ренн
...
Монако
09.12 19:00

«Монако» выпустил постер в стиле GTA 6, на котором нашлось место полузащитнику Александру Головину.

Недавно публике был представлен первый трейлер игры от Rockstar Games. Некоторые футбольные клубы уже выпустили свои постеры на данную тему. Не остался в стороне и «Монако»: на обложке монегасков оказался Головин, а компанию ему составили нападающие Такуми Минамино и Фоларин Балогун.

 

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Напомним, что недавно Александр Головин был в третий раз кряду признан лучшим игроком «Монако» по итогам месяца. В активе 27-летнего игрока пять забитых мячей и две результативные передачи в 13 матчах нынешнего розыгрыша французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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