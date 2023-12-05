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Чемпионат Франции. Лига 1

Луческу может стать новым тренером «Лиона» слухи

05 Декабря 2023 • 18:23 Комментировать
Марсель
...
Лион
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06.12 23:00

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу может возглавить «Лион».

По сведениям GSP.Ro, 78-летний специалист является претендентом на пост главного тренера французского «Лиона», который провалил стартовый отрезок сезона. Напомним, ранее клуб уволил Фабио Гроссо, который руководил коллективом с сентября.

После 13 игр «Лион» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице чемпионата Франции, сумев набрать всего семь очков.

Напомним, последним местом работы Луческу было киевское «Динамо». Он был главным тренером команды с июля 2020 по ноябрь 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Мирча Луческу

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