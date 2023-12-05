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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис назвал Головина главным талантом поколения

05 Декабря 2023 • 17:58 Комментировать
Ренн
...
Монако
09.12 19:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, кто является главным талантом поколения.

«Сейчас понятно, что Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Кроме того, специалист признался, что он сожалеет о неучастии «Монако» в еврокубках в этом сезоне, ведь тогда Головин мог бы играть против лучших футболистов.  

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее Головин в третий раз подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Андрей Канчельскис Александр Головин ещё теги

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