Канчельскис назвал Головина главным талантом поколения

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, кто является главным талантом поколения.

«Сейчас понятно, что Головин. Как только он оправился от частых повреждений, сразу заиграл на очень высоком уровне», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Кроме того, специалист признался, что он сожалеет о неучастии «Монако» в еврокубках в этом сезоне, ведь тогда Головин мог бы играть против лучших футболистов.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провел 13 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять голов и сделал два ассиста.

Ранее Головин в третий раз подряд был признан лучшим игроком месяца в «Монако».