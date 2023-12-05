Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Сёмин: «Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

05 Декабря 2023 • 13:13 Комментировать
Ренн
...
Монако
09.12 19:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин, признанный лучшим игроком команды по итогам ноября, мог бы проявить себя в «ПСЖ».

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Может ли Головин усилить нынешний ПСЖ? По игре, думаю, он бы не затерялся в их составе», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Юрий Сёмин ПСЖ Александр Головин ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕНН МОНАКО
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 05 Декабря
13:13 · Франция. Лига 1
Сёмин: «Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»
09:08 · Франция. Лига 1
​«Это часть работы» - Гаттузо прокомментировал расставание «Лиона» с Гроссо
04 Декабря
22:41 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» определились с главной целью на январь
22:03 · Англия. Премьер-лига
Хамес Родригес рассказал, почему отказал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» ради «Реала»
19:31 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» готовит предложение защитнику сборной Франции
19:22 · Франция. Лига 1
​Мбаппе нагнал по голам в Лиге 1 Бьянки и Гуннара Андерсона, войдя в десятку лучших
18:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нацелился на восходящую звезду футбола
18:28 · Англия. Премьер-лига
​4 топ-клуба следят за Меньяном
00:46 · Франция. Лига 1
В матче с «Ренном» «Марсель» добыл долгожданную победу
03 Декабря
22:20 · Франция. Лига 1
​Беспрецедентная серия «Ниццы» продлилась 1307 игровых минут
21:06 · Франция. Лига 1
«Лилль» переиграл «Мец», лучше пробивая пенальти
20:27 · Франция. Лига 1
Головин не сыграет за «Монако» в матче с «Лионом» из-за перебора жёлтых карточек
20:09 · Франция. Лига 1
​Бен-Йеддер повторил свершение Папена
19:58 · Франция. Лига 1
​Фаната «Нанта» зарезали перед матчем с «Ниццей»
19:30 · Франция. Лига 1
​Головин сыграл 150-й матч в чемпионате Франции
Все новости
Рекомендуем