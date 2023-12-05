Сёмин: «Головин не затерялся бы в составе «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин, признанный лучшим игроком команды по итогам ноября, мог бы проявить себя в «ПСЖ».

«Здорово, что Головина признают лучшим игроком месяца третий раз за сезон. Это говорит о его стабильной игре на высоком уровне. Может ли Головин усилить нынешний ПСЖ? По игре, думаю, он бы не затерялся в их составе», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 13 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего россиянина в 30 миллионов евро.